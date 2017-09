NEW YORK — Les Red Sox de Boston ont écopé une amende pour avoir utilisé de l’équipement électronique pour voler des signaux, tandis que les Yankees de New York ont reçu une amende moins importante pour avoir utilisé le téléphone dans l’abri de manière interdite plus tôt cette saison.

Le commissaire du Baseball majeur, Rob Manfred, a annoncé les sanctions vendredi. Les montants des amendes n’ont pas été dévoilés, mais l’argent sera remis aux victimes de l’ouragan Irma en Floride.

Manfred n’a pas trouvé suffisamment de preuves pour appuyer les allégations des Red Sox selon lesquelles les Yankees ont utilisé illégalement les images émises par le YES Network face aux Red Sox.

Le New York Times a rapporté plus tôt en septembre qu’une séquence vidéo avait été envoyée par les Yankees au bureau du commissaire. Dans la vidéo, on pouvait apercevoir le préparateur physique adjoint des Red Sox, Jon Jochim, utiliser sa Apple Watch pour obtenir des informations qu’il relayait au voltigeur Brock Holt et au deuxième-but Dustin Pedroia, qui envoyaient à leur tour des signaux à Chris Young.

Manfred a affirmé que les propriétaires et la direction des Red Sox n’étaient pas au courant de la situation.

Il a ajouté que les Red Sox avaient violé les règles en relayant des informations obtenues par un adjoint dans la salle vidéo. Il a ajouté que l’équipe avait arrêté d’utiliser ce système quand la direction a été mise au courant de la situation.

«Les 30 équipes ont été informées que les prochaines infractions de ce genre seront sujettes à des sanctions encore plus sévères, incluant la perte possible de choix au repêchage», a indiqué Manfred dans un communiqué.

Manfred a ajouté qu’en enquêtant sur la plainte contre les Red Sox émise par les Yankees, le Baseball majeur a découvert l’utilisation interdite du téléphone dans l’abri par les Yankees.