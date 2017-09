CHICAGO — Kris Bryant a cogné trois coups sûrs, dont son 27e circuit de la saison, et les Cubs de Chicago ont fait fi des expulsions de John Lackey et Willson Contreras pour vaincre les Cardinals de St. Louis par la marque de 8-2, vendredi.

Bryant a frappé sa longue balle en quatrième manche et a ajouté deux simples lors de la poussée de sept points des Cubs en sixième manche. Les Cubs, meneurs de la section centrale de la Nationale, détiennent quatre matchs d’avance sur les Cardinals.

Lackey et Contreras ont été expulsés en cinquième manche pour avoir contesté la zone des prises de l’arbitre Jordan Baker. Les Cubs accusaient alors un retard de 2-1, mais ils ont toutefois renversé la tendance pour porter leur fiche à 9-4 face aux Cardinals cette saison.

Tommy Pham a cogné un circuit pour les Cardinals, mais les Cubs ont renvoyé Carlos Martinez (11-11) au vestiaire en sixième, quand ils ont envoyé 11 frappeurs au bâton et pris les devants 8-2.

La victoire est allée au dossier de Carl Edwards fils (4-4), qui a été parfait en sixième.

Martinez a été débité de sept points et six coups sûrs en cinq manches et un tiers de travail.