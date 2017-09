LAKE FOREST, Ill. — Marc Leishman a remis une carte de 64 (moins-7), vendredi, et il détient une avance de trois coups sur Jason Day et Rickie Fowler avant les rondes du week-end au Championnat BMW.

Day a réussi un trou d’un coup au 17e trou à Conway Farms lors d’une ronde de 65. Il s’agissait de son deuxième aigle du jour et son troisième de la semaine.

Leishman a aussi brillé. Au septième trou, une normale-4, il semblait en difficulté après avoir envoyé son coup de départ dans l’herbe longue. Il a toutefois renvoyé sa balle dans l’allée sur son deuxième coup, puis a calé son approche coupée sur 50 verges pour un oiselet.

L’Australien se retrouve à moins-16 après deux rondes, lui qui avait joué 62, jeudi.

Fowler a réussi six oiselets et un aigle contre un boguey lors d’une ronde de 64 et il a rejoint Day à moins-13.

Le champion en titre Dustin Johnson a connu des ennuis. Il s’est contenté d’une ronde de 72 et il se retrouve à 17 coups de la tête.

Mackenzie Hughes, de Dundas, en Ontario, a inscrit un score de 68 pour s’installer à égalité au 12e rang à moins-7, tandis qu’Adam Hadwin, d’Abbotsford, en Colombie-Britannique, a bouclé sa ronde en 71 coups et se retrouve au sein du groupe à égalité au 54e rang à égalité à la normale.