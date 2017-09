QUÉBEC — La Montréalaise Françoise Abanda a vu son parcours à la Coupe Banque nationale prendre fin en quarts de finale, vendredi, alors que la Hongroise Timea Babos l’a battue 6-3, 6-2.

Âgée de 20 ans et classée 122e au monde, Abanda a profité d’une seule des six balles de bris qu’elle a obtenues, tandis que Babos, troisième tête de série et 63e raquette mondiale, a été 5-en-13 en situation de bris.

Lors des demi-finales, samedi, Babos sera opposée à la Tchèque et favorite du tournoi Lucie Safarova. Cette dernière a remporté les grands honneurs à Québec lors de sa dernière visite en 2013 et elle a obtenu sa place dans le carré d’as en battant sa compatriote Lucie Hradecka 6-4, 7-5.

Dans l’autre portion de tableau, l’Allemande et quatrième tête de série Tatjana Maria et la Belge et septième tête de série Alison Van Uytvanck croiseront le fer en demi-finale.

Vendredi, Maria a défait l’Américaine Sachia Vickery 6-1, 6-3, tandis que Van Uytvanck a gagné 6-2, 6-2 contre l’Américaine issue des qualifications Caroline Dolehide.