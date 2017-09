NEW YORK — Didi Gregorius a rompu l’impasse à l’aide d’un circuit de deux points et a terminé la soirée avec quatre points produits à son dossier, alors qu’il a aidé les Yankees de New York à vaincre les Orioles de Baltimore 8-2, vendredi.

Luis Severino (13-6) a accordé trois coups sûrs et un but sur balles en huit manches, aidant les Yankees à signer un cinquième gain en six sorties. Severino a commis une seule erreur, permettant à Welington Castillo de cogner un circuit de deux points en deuxième manche, ce qui offrait une avance de 2-1 aux Orioles.

Severino affiche un dossier de 8-2 avec une moyenne de 2,09 en 12 départs depuis la pause du match des étoiles.

David Robertson a oeuvré en neuvième et a fermé les livres.

Le partant des Orioles Gabriel Ynoa (1-2) a accordé trois points, dont deux étaient mérités, cinq coups sûrs et deux buts sur balles en quatre manches et un tiers.