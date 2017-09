MINNEAPOLIS — Josh Donaldson a cogné un circuit et a produit le point qui a fait la différence en septième grâce à un simple à l’avant-champ qui a rebondi contre le monticule, propulsant les Blue Jays de Toronto vers une victoire de 4-3 face aux Twins du Minnesota, vendredi.

Avant les matchs de vendredi, les Twins détenaient une avance de trois matchs sur les Angels de Los Angeles et de trois matchs et demi sur les Mariners de Seattle au dernier rang donnant accès au match du quatrième as dans la Ligue américaine. Les Yankees de New York ont une avance de quatre matchs sur les Twins au premier rang.

Les tirs du partant des Twins Bartolo Colon (6-13) ont manqué d’étoffe après la quatrième manche. Kevin Pillar a cogné un circuit en cinquième, puis Donaldson l’a imité en sixième.

Russell Martin a créé l’égalité 3-3 en septième grâce à un double, puis Donaldson a éventuellement permis à Martin de croiser le marbre quand il a profité d’un bond chanceux.

J.A. Happ (9-10) a retiré cinq frappeurs sur des prises et a signé une troisième victoire d’affilée. Roberto Osuna a été parfait en neuvième et a enregistré un 36e sauvetage en 46 occasions.