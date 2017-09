TOKYO — La Kazakhe Zarina Diyas a dominé la tenante du titre Christina McHale 6-4, 0-6, 6-3 et elle a mérité son billet pour la finale du tournoi de Tokyo.

Diyas, issue des qualifications, tirait de l’arrière 3-1 au dernier set mais elle a obtenu deux bris contre l’Américaine de 25 ans pour s’assurer la victoire et obtenir l’occasion de disputer une deuxième finale au circuit de la WTA.

Diyas avait précédemment pris la mesure de Yulia Putintseva, no 8, et Zhang Shuhai, no 2, avant d’affronter McHale dans le carré d’as.

Diyas, finaliste ici en 2014, fera face à la Japonaise Miyu Kato dimanche. Kato a vaincu la Croate Jana Fett 4-6, 7-6 (1), 6-4.