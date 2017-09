CHICAGO — Le receveur Willson Contreras des Cubs de Chicago a écopé d’une suspension de deux matchs et a été mis à l’amende pour un montant qui n’a pas été divulgué pour ce que le Baseball majeur a qualifié de «gestes inappropriés» lors d’une victoire contre les Cardinals de St. Louis, vendredi.

Le Baseball majeur a également mis à l’amende le lanceur John Lackey.

Comme Contreras a fait appel de sa suspension, il était de la formation samedi pour le deuxième match de la série de trois.

Contreras et Lackey ont été expulsés à la cinquième manche, vendredi, pour avoir argumenté avec l’arbitre au marbre Jordan Baker. Lackey croyait avoir retiré au bâton le lanceur Carlos Martinez, mais le tir a plutôt été jugé une balle. Martinez a ensuite frappé un simple pour produire un point, permettant aux Cards de prendre les devants 2-1.

Lackey a affiché son désaccord et il a été expulsé. Contreras l’a été à son tour peu de temps après et, sous le coup de la colère, il a lancé par terre son masque, qui a rebondi et frappé la jambe de Baker.

Contreras, âgé de 25 ans, s’est excusé après le match, affirmant qu’il n’avait pas l’intention d’atteindre Baker. Le gérant Joe Maddon espère que les commentaires de Contreras contribueront à réduire la sanction.

«C’est un jeune homme merveilleux, a déclaré Maddon. Il est émotif. Nous travaillons tous à l’aider à se maîtriser un peu, mais vous ne voulez pas le changer complètement. C’est l’une des grandes raisons pour laquelle il est si bon.»

Pour sa part, Lackey, âgé de 38 ans, n’était pas repentant après le match.

«Ça m’a coûté une victoire dans les Ligues majeures, a-t-il dit. Et ça ne pousse dans les arbres.»