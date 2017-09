HOUSTON — Dallas Keuchel s’est montré solide au monticule pendant six manches, Carlos Beltran a obtenu trois coups sûrs et produit deux points et les Astros de Houston ont vaincu les Mariners de Seattle 8-6.

Le chiffre magique des Astros pour s’assurer du championnat de la section Ouest de la Ligue américaine est désormais de 1.

Les Astros (90-58) ont atteint le cap des 90 victoires pour la première fois depuis 2004. Ils tentent de s’assurer de leur septième titre de section après avoir gagné le championnat de la section Ouest en 1980 et 1986 et celui de la section Centrale en 1997, 1998, 1999 et 2001.

Après avoir inscrit trois points dès la première manche la veille, les Astros ont de nouveau pris les devants rapidement face aux Mariners, inscrivant quatre points aux dépens d’Erasmo Ramirez (5-6) à la deuxième manche.