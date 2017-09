EDMONTON — Daniel Nestor et Vasek Pospisil ont savouré une victoire cruciale en double de 7-5, 7-5, 5-7, 6-3 aux dépens des Indiens Rohan Bopanna et Purav Raja dans leur match de barrage du groupe mondial de la Coupe Davis.

Les Canadiens mènent cette confrontation 2-1 avant la présentation des deux derniers simples, dimanche.

Le vainqueur évoluera dans le groupe mondial en 2018. Le perdant sera pour sa part relégué dans le groupe I de sa zone continentale.

Le Canada cherche à prolonger son record de six années d’affilée au sein du groupe mondial et il a gagné six de ses sept derniers barrages.

L’Inde tente de réintégrer le groupe mondial pour la première fois depuis 2011.

Nestor, qui disputait son 51e match de la Coupe Davis et qui présente un palmarès de 32-11 en double, et Pospisil ont maintenant une fiche de 6-4 lorsqu’ils jouent ensemble dans cette compétition. Nestor, âgé de 45 ans, a révélé en début de semaine qu’il prévoit prendre sa retraite la saison prochaine.

Denis Shapovalov, la coqueluche de l’équipe canadienne, 51e joueur mondial, vainqueur en cinq sets de Yuki Bhambri vendredi soir, a rendez-vous dimanche avec Ramkumar Ramanathan, 154e, qui a défait Brayden Schnur 3-1 en lever de rideau de ce barrage.

Schnur et Bhambri disputeront le deuxième simple, dimanche.

Avant ce match de barrage, le Canada occupait le 16e rang mondial, tandis que l’Inde occupait le 18e rang.