QUÉBEC — La Hongroise Timea Babos, tombeuse la veille de la Montréalaise Françoise Abanda, a pris la mesure de la favorite Lucie Safarova en demi-finales de la Coupe Banque Nationale, samedi après-midi, et elle disputera le titre en finale à la Belge Alison Van Uytvanck.

Babos, troisième tête d’affiche, s’est imposée face à la Tchèque 7-6 (8), 6-4 à l’issue d’un match qui a duré une heure et 42 minutes.

Babos a été sous pression pendant la majeure partie du premier set alors que Safarova s’est montrée irréprochable à ses quatre premiers jeux au service, ne perdant pas un seul point.

Étonnamment, Babos a tenu le coup et elle a réussi à ne pas concéder une seule balle de bris. À 6-5, elle a obtenu sa première balle de bris quand Safarova a connu une baisse de régime.

Au bris d’égalité, Babos a finalement eu gain de cause en concrétisant finalement sa sixième balle de manche.

Le deuxième set a également donné lieu à un duel serré jusqu’à ce que Babos s’assure le premier bris à 4-3. Après avoir été incapable de profiter de quatre balles de bris, elle a concrétisé sa victoire au jeu suivant.

Plus tôt, Van Uytvanck n’avait eu aucune difficulté à se débarrasser de l’Allemande Tatjana Maria 6-1 et 6-2.

La septième tête de série a réussi trois bris au premier set et deux autres au deuxième.

En double, le duo canadien formé de Bianca Andreescu et Carson Branstine s’est assuré son billet pour la finale en disposant de la Hongroise Fanny Stollar et de l’Américaine Irina Falconi 7-6 (6) et 6-4.

Les deux adolescentes âgées de 17 ans, qui disputent seulement leur deuxième tournoi professionnel ensemble, auront un défi de taille en finale puisqu’elles seront confrontées à Babos et à la Tchèque Andrea Hlavackova,