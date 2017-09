TORONTO — Martese Jackson a retourné un placement raté sur une distance de 125 verges pour un touché et James Wilder fils a amassé 190 verges au sol, aidant les Argonauts de Toronto à vaincre les Eskimos d’Edmonton 34-26, samedi.

Les Eskimos ont marqué 11 points sans riposte au quatrième quart pour rendre les choses intéressantes, mais ils ont tout de même perdu un cinquième match de suite après avoir amorcé la saison avec sept victoires consécutives.

Tirant de l’arrière par huit points avec 2:12 à jouer, les Eskimos (7-5) ont vu leur quart Mike Reilly rejoindre Bryant Mitchell sur une distance de 60 verges. Faisant face à un troisième essai et sept verges à franchir les Eskimos ont échoué une contestation d’obstruction pour mettre fin à leur remontée.

Les Argonauts avaient perdu deux parties consécutives et cinq de leurs six dernières. Ils montraient un dossier de 0-5 contre les formations de la section Ouest de la Ligue canadienne de football.

Jackson a longé la ligne de côté à mi-chemin au troisième quart et il a inscrit un spectaculaire majeur pour procurer une avance de 31-15 aux Argonauts.

Wilder a quant à lui mené l’attaque au sol des Torontois. Il a réussi un premier touché au sol dans la LCF grâce à une longue course de 76 verges et il a obtenu 50 verges lors d’une autre séquence à l’attaque des Argonauts. Il a également malmené les Eskimos au quatrième quart, amassant 79 verges en quatre courses lors d’une même série offensive.

Le quart partant des Argonauts Ricky Ray a lancé une passe de touché à Armanti Edwards et le second, Cody Fajardo, a rejoint S.J. Green pour un majeur. Lirim Hajrullahu a réussi deux placements.

Reilly a lancé deux passes de touché, à Brandon Zylstra et Trevor Van, et il a franchi la ligne des buts sur une course. Hugh O’Neill, qui a remplacé le botteur Sean Whyte, blessé, a réussi un placement et il a ajouté un simple.