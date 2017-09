SONOMA, Calif. — Josef Newgarden a obtenu le meilleur temps d’une séance de qualifications dominée par l’Équipe Penske, samedi, et il s’élancera de la première place lors de la dernière course de la saison en IndyCar, à Sonoma.

Newgarden a battu le record de piste à trois reprises, dont lors de son dernier tour des qualifications sur le Sonoma Raceway. Il a effectué 12 tours et il a réussi un temps de 1:15,5205.

Il s’agit seulement d’une deuxième pole en carrière pour Newgarden et les points bonus qu’il a obtenus lui ont permis de se donner une avance de quatre points sur Scott Dixon au classement des pilotes.

Les coéquipiers de Newgarden chez Penske Will Power, Simon Pagenaud et Helio Castroneves ont respectivement pris les deuxième, troisième et quatrième positions. Takuma Sato a complété le top-5 tandis que Dixon partira sixième.

Le Canadien James Hinchcliffe a été éliminé dès la phase de groupes et il s’élancera de la 16e place.