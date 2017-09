SINGAPOUR — Le pilote Mercedes Lewis Hamilton a remporté le Grand Prix de Formule 1 de Singapour, dimanche, tandis que son principal adversaire au championnat des pilotes, Sebastian Vettel, a subi un dur coup en étant contraint à l’abandon à la suite d’un spectaculaire accrochage dès le premier tour.

Il s’agissait de la quatrième victoire en cinq courses pour le Britannique, qui a devancé dans l’ordre au fil d’arrivée le pilote Red Bull Daniel Ricciardo et son coéquipier chez Mercedes Valtteri Bottas.

Vettel semble avoir été le principal responsable de l’incident, en dépit du fait qu’il s’élançait de la première position sur la grille de départ. L’accident a provoqué un effet domino, emportant au passage son coéquipier chez Ferrari Kimi Raikkonen, le pilote Red Bull Max Verstappen et le pilote McLaren Fernando Alonso.

Le Québécois Lance Stroll, chez Williams, a complété la course en huitième place.

Hamilton, qui a pris le départ de la cinquième place, a semblé surpris que la chance lui sourie de la sorte — surtout sur l’une des pistes les plus difficiles où effectuer des dépassements. L’avant du peloton s’est ouvert et le Britannique a signé sa septième victoire de la campagne, et sa 60e au total.

En vertu de cette victoire, Hamilton dispose maintenant d’une avance de 28 points sur Vettel au championnat des pilotes avec six courses à négocier cette saison. D’autre part, Mercedes a maintenant une avance de 102 points sur l’équipe italienne au championnat des constructeurs.

Le prochain Grand Prix sera présenté en Malaisie, le 1er octobre.