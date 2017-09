MONTRÉAL — Lance Stroll était conscient que la tâche serait très difficile pour qu’il inscrive des points de classement au Grand Prix de Formule 1 de Singapour. Mais Dame Nature est venue à sa rescousse.

Après tout, le pilote recrue âgé de 18 ans connaissait jusque-là un week-end pitoyable, notamment en raison des réglages de sa voiture Williams qui ne convenaient tout simplement pas à la configuration du circuit Marina Bay. Mais la pluie est venue brouiller les cartes au départ et pourrait être à l’origine du spectaculaire accrochage survenu à l’avant du peloton, dès l’entrée du premier virage.

Le pilote Ferrari Sebastian Vettel semble avoir provoqué l’incident, en dépit du fait qu’il s’élançait de la première position sur la grille de départ. L’accident a provoqué un effet domino, emportant au passage son coéquipier chez Ferrari Kimi Raikkonen, le pilote Red Bull Max Verstappen et le pilote McLaren Fernando Alonso. Stroll, qui partait loin derrière en 18e place, fut l’un des spectateurs privilégiés de la casse qui s’est produite devant lui.

«Je suis simplement resté le plus loin possible (de l’accrochage), a confié Stroll. Ça s’est produit très rapidement, mais j’ai pris la bonne décision au bon moment et ç’a marché.»

Les nombreux abandons découlant de cet accident l’ont donc propulsé en milieu de peloton, et le Québécois s’est assuré de connaître une course propre afin de rallier l’arrivée au huitième rang.

«On ne sait jamais ce qui peut se produire pendant une course. On l’a vu cette saison à Montréal, à Bakou et en Autriche, a-t-il rappelé. Mais évidemment, sur une piste comme celle-ci, tu ne t’attends pas à pouvoir tenter des dépassements, mais heureusement, la pluie s’est abattue au bon moment.»

«Lance a connu une très bonne course, a déclaré le directeur technique de Williams Paddy Lowe. Il a été l’un des premiers à s’arrêter pour obtenir des pneus ultra-tendres, qui lui ont permis d’avoir un bon rythme. Il a bien défendu sa position également, surtout vers la fin, à sa première course en carrière à Singapour; l’une des plus difficiles de la saison.»

Le pilote de Mont-Tremblant a ainsi signé un troisième top-10 consécutif, après avoir pris le septième rang au Grand Prix d’Italie le 3 septembre et le huitième à Singapour, dimanche. En vertu de ce résultat, Stroll est maintenant 12e au championnat des pilotes avec 28 points, soit trois de moins que son coéquipier chez Williams Felipe Massa.

«Ç’a été une course fantastique, en dépit de la pluie, a noté Stroll. J’ai pu profiter de l’accrochage au départ et effectuer quelques dépassements afin de grimper au classement. Ensuite, nous nous sommes contentés de faire une course sans erreur. (…) J’en ai commis une seule — j’ai bloqué les roues à l’entrée du virage no 7 et permis à (Stoffel) Vandoorne de me dépasser, mais sinon je suis très satisfait des quatre points obtenus au championnat.»

Stroll tentera d’inscrire un troisième top-10 consécutif dans deux semaines, au Grand Prix de Formule 1 de Malaisie.