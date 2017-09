MONTRÉAL — Les Alouettes de Montréal ont renouvelé leur équipe d’entraîneurs à la suite des congédiements de Jacques Chapdelaine et Noel Thorpe, plus tôt cette seamine.

Ainsi, l’équipe a annoncé dimanche l’embauche jusqu’à la fin de la saison de Kit Lathrop et de Ken Miller.

Lathrop sera chargé des joueurs de ligne défensive, tandis que Miller agira comme consultant en attaque.

Après une carrière de neuf saisons dans la NFL et la USFL — couronnée par la conquête du Super Bowl avec les Redskins de Washington en 1987 —, Lathrop a été entraîneur dans la NCAA et la LCF pendant 16 saisons, effectuant des arrêts en Colombie-Britannique, à Ottawa, à Edmonton et à Toronto.

Il était l’entraîneur de la ligne défensive des Lions de la Colombie-Britannique quand ceux-ci ont mis la main sur le coupe Grey, en 2000. Il a agi comme coordonnateur défensif des Renegades d’Ottawa en 2003. Son arrivée permet à Greg Quick de s’occuper des secondeurs, en plus d’appeler les jeux en défense.

Miller a été entraîneur-chef et vice-président des opérations football pour les Roughriders de la Saskatchewan entre 2008 et 2010, menant l’équipe à deux participations en finale de la Coupe Grey en 2009 et en 2010, remportés par les Alouettes. Sous Kent Austoin, il a occupé le poste de coordonnateur à l’attaque lors du sacre des Riders en 2007.

Il a aussi fait partie du personnel d’entraîneurs des Argonauts de Toronto de 2002 à 2006, de l’Université Dickinson (NAIA) ainsi que de l’Université Redlands, dans la NCAA.