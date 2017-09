GLENDALE, Ariz. — Les Coyotes de l’Arizona ont fait l’acquisition du défenseur Jason Demers des Panthers de la Floride en retour de l’attaquant Jamie McGinn.

L’échange a été annoncé dimanche.

Demers a disputé 81 matchs avec les Panthers la saison dernière, récoltant neuf buts et 19 aides. Âgé de 29 ans et originaire de Dorval, Demers a inscrit 37 buts et 134 aides en 504 matchs dans la LNH avec les Sharks de San Jose, les Stars de Dallas et les Panthers.

Il avait été sélectionné par les Sharks en septième ronde du repêchage de 2008, au 186e rang.

De son côté, McGinn a accumulé neuf buts et huit aides en 72 matchs avec les Coyotes la saison dernière.

Également âgé de 29 ans, McGinn a récolté 100 buts et 84 aides en 522 matchs dans la LNH avec les Sharks, l’Avalanche du Colorado, les Sabres de Buffalo, les Ducks d’Anaheim et les Coyotes.

Les Sharks l’avaient choisi en deuxième ronde du repêchage de 2006, au 36e rang.