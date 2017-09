DÉTROIT — Le match sans point ni coup sûr de Matthew Boyd s’est envolé lorsque Tim Anderson a claqué un double après deux retraits en neuvième manche, dimanche, mais le gaucher des Tigers de Detroit a tout de même infligé un cuisant revers de 12-0 aux White Sox de Chicago.

Boyd (6-10) a permis à seulement deux coureurs des White Sox d’atteindre les sentiers — un but sur balles à Rob Brantly en troisième manche et un double à Anderson dans l’allée du champ centre-droit après deux retraits en neuvième. Il a effectué un sommet personnel de 121 lancers, et a retiré cinq frappeurs sur des prises.

L’artilleur âgé de 26 ans n’avait pas lancé de match complet à ses 52 départs précédents dans les Ligues majeures, et n’avait pas réalisé de match complet de neuf manches à ses 121 départs précédents dans les rangs professionnels.

Le lanceur des Marlins de Miami Edinson Volquez a réussi le seul match sans point ni coup sûr dans les Ligues majeures cette saison, le 3 juin aux dépens des Diamondbacks de l’Arizona.

Red Sox 2 Rays 3

David Price n’a pas donné de coup sûr à ses rivaux pendant deux manches à sa première sortie en près de deux mois, mais les Red Sox de Boston ont perdu 3-2 face aux Rays de Tampa Bay.

Le récipiendaire du trophée Cy-Young dans l’Américaine en 2012 disputait un premier match depuis le 22 juillet, après avoir été ennuyé par une inflammation au coude gauche. Il a retiré deux frappeurs sur des prises lors de sa première sortie comme releveur depuis 2010.

Jake Odorizzi (9-8) a accordé un seul coup sûr en six manches et les Rays en ont profité pour gagner le dernier match de la série de trois. Jesus Sucre a cogné un circuit en solo contre Eduardo Rodriguez pour redonner les devants aux Rays en sixième manche, après que Jackie Bradley fils eut frappé une longue balle face à Odorizzi.

Odorizzi n’avait pas accordé de coup sûr jusque-là.

Rodriguez (5-6) a encaissé la défaite dans le camp des Red Sox.

?Jd?????