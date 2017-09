MONTRÉAL — Voici le match Rouge et Noir-Alouettes en trois essais:

Sortie exécrable de Durant

Le quart Darian Durant n’a absolument rien fait pour aider son équipe à gagner ce dimanche. Incapable de compléter une seule de ses six passes tentées, il a été retiré dès le deuxième quart.

«Darian Durant a connu une mauvaise journée et il le sait, a déclaré le directeur général et entraîneur-chef, Kavis Reed. Il sait qu’il doit être meilleur s’il veut nous donner une chance de gagner. Quand le quart-arrière ne complète pas les passes à haut pourcentage de réussite que nous tentons, on a un problème.»

Reed a tout de même dit que Durant devrait être à son poste la semaine prochaine, à Toronto.

À peine mieux pour Drew Willy

Arrivé en renfort, Willy a insufflé une certaine énergie à l’attaque des Alouettes, sans parvenir à faire tourner le vent.

Willy a tout de même complété 12 de ses 17 passes pour des gains de 83 verges.

«Ça a secoué l’équipe, a déclaré le centre Luc Brodeur-Jourdain en parlant du changement de quart. On s’est mis à courir avec le ballon et on a été plus productifs. C’est de là que viennent nos 166 verges.»

Reed de retour à la table à dessins

Kavis Reed — l’entraîneur-chef — a pris le blâme pour ce revers. Il a répété en quelques occasions que c’était à lui de bien préparer son club et que les erreurs d’exécution rejaillissaient sur lui au final.

Par contre, Kavis Reed — le directeur général — ne serait pas à blâmer pour la saison des Alouettes. Il a vigoureusement défendu sa position quand les représentants des médias lui ont demandé s’il avait les effectifs nécessaires pour faire tourner le vent.

On sait déjà que Kavis Reed, l’entraîneur, ne sera pas de retour après la saison. Voyons voir quelle évaluation fera la haute direction de Kavis Reed, le d.g., à la fin de la campagne.