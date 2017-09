MINNEAPOLIS — Eddie Rosario a frappé deux circuits, Joe Mauer a cogné un grand chelem et les Twins du Minnesota ont effacé un retard de cinq points avant de vaincre les Blue Jays de Toronto 13-7, dimanche.

Les Twins accusaient un retard de 5-0 après que Josh Donaldson eut claqué son deuxième circuit de la rencontre en deuxième manche. Rosario et Byron Buxton ont sonné la charge avec des circuits consécutifs au cours d’une poussée de sept points des Twins en fin de deuxième . Les Twins ont ajouté six points en cinquième aux dépens du releveur Chris Rowley.

«Vous n’arrivez jamais au stade en pensant que votre offensive va marquer 13 points, a affirmé le lanceur partant des Twins Kyle Gibson. Mais nous pouvions voir rapidement que nos frappeurs étaient en confiance. ‘Rosie’ a cogné un circuit, puis ‘Buck’. Les deux m’ont dit: « Nous allons t’aider. Ne lâche pas ».»

Avant les matchs de dimanche, les Twins détenaient un match d’avance sur les Angels de Los Angeles au dernier rang donnant accès au match du quatrième as dans la Ligue américaine.

La victoire est allée au dossier de Gibson (11-10), même s’il a été débité de cinq points sur trois coups sûrs et cinq buts sur balles en six manches de travail.

Le gérant des Twins Paul Molitor a songé à renvoyer Gibson aux douches plus tôt dans le match.

«Il a été à un tir d’être remplacé à quelques reprises, a raconté Molitor. C’est difficile d’expliquer un début de match difficile comme celui qu’il a connu. C’est encore plus impressionnant de voir comment il a rebondi.»

Du côté des Blue Jays, Joe Biagini (3-11) a accordé six points, dont quatre étaient mérités, cinq coups sûrs et un but sur balles en une manche et un tiers.

«J’aurais aimé rester plus longtemps, mais je ne peux pas blâmer l’entraîneur», a dit Biagini.