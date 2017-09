LAKE FOREST, Ill. — Ayant l’occasion de gagner, Marc Leishman n’a donné aucune chance à ses adversaires au Championnat BMW.

Transporté par une avance de cinq coups, Leishman a réussi des oiselets consécutifs en fin de quatrième ronde, dimanche, et il a remis une carte de 67 (moins-4) pour établir un nouveau record de parcours.

Cette victoire par cinq coups propulse l’Australien directement vers East Lake pour disputer le Championnat du circuit de la PGA, la semaine prochaine, lui procurant du même coup une bonne chance de remporter le Coupe FedEx et la somme de 10 millions $US qui y est rattachée.

Leishman a montré un pointage cumulatif de moins-23, abaissant le record pour 72 trous établi par Tiger Woods en 2007.

Cette victoire ne pouvait pas mieux tomber pour Leishman. Lors du Championnat Dell, il y a deux semaines, il avait laissé filer une avance de deux coups sur le dernier neuf du TPC Boston.

«J’avais encore les cicatrices d’il y a deux semaines, a-t-il indiqué. J’étais simplement très déterminé à ne pas laisser ça se produire à nouveau. Je voulais bien finir le tournoi.»

L’attention était un peu plus portée vers la course pour le top-30 du classement de la Coupe FedEx. Les recrues Xander Schauffele et Patrick Cantlay ont réussi un oiselet important pour obtenir leur laissez-passer pour East Lake.

L’Anglais Justin Rose a joué 65 et il s’est à égalité au deuxième échelon avec l’Américain Rickie Fowler (67), à moins-18. En vertu d’une ronde de 69, l’Australien Jason Day s’est emparé seul de la quatrième position, à moins-16.

Fort d’une ronde finale de 65, Adam Hadwin a été le Canadien le mieux classé. Il a grimpé de 15 rangs pour terminer à égalité en 40e place, à moins-7. Il occupe le 21e rang de la Coupe FedEx et il participera au Championnat du circuit de la PGA.

L’autre golfeur du Canada encore en lice, Mackenzie Hughes, a joué 74 et il a conclu l’événement à égalité au 44e échelon, à moins-6. Il a glissé en 36e position au classement de la Coupe FedEx et il ne sera pas à East Lake.