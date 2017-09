SEATTLE — Russell Wilson a évité de subir un sac deux fois avant de rejoindre Paul Richardson dans le coin de la zone des buts pour un majeur de neuf verges avec 7:06 à faire et les Seahawks de Seattle ont réussi à battre les 49ers de San Francisco 12-9, dimanche.

Dans un duel entre deux offensives anémiques, les Seahawks (1-1) ont finalement inscrit un premier majeur offensif cette saison quand Wilson s’est détaché d’Arik Armstead en quittant la pochette protectrice et a décoché sa passe avant d’être rejoint par DeForest Buckner. Les Seahawks ont ainsi mis fin à une séquence de plus de 112 minutes sans majeur, même s’ils avaient obtenu deux occasions à la porte des buts plus tôt dans la rencontre.

Wilson a complété 23 de ses 39 passes pour 198 verges de gains. Il a ajouté 34 verges de gains au sol, dont 27 sur la séquence qui a mené au majeur décisif.

Blair Walsh a ajouté des placements sur 25 et 27 verges, mais il a raté le converti sur le touché de Richardson, ce qui aurait offert un coussin de quatre points aux siens.

Ayant besoin d’un placement pour créer l’égalité, les 49ers (0-2) ont été incapables de s’approcher suffisamment des poteaux.

Robbie Gould a réussi trois placements pour les 49ers, qui n’ont pas inscrit de touché en deux matchs cette saison. Carlos Hyde a accumulé 124 verges de gains au sol, dont 61 sur une course en première demie, mais Brian Hoyer a été limité à 99 verges de gains et une interception.