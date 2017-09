SONOMA, Calif. — Josef Newgarden a remporté un premier championnat des pilotes en IndyCar après avoir conclu la meilleure saison de sa carrière.

Newgarden a réussi une performance sans bavure, dimanche, sur le Sonoma Raceway, et il a empêché ses coéquipiers de l’Équipe Penske et le quadruple champion Scott Dixon de lui ravir le titre.

Simon Pagenaud, de l’Équipe Penske, a utilisé une bonne stratégie d’arrêt aux puits pour s’emparer du drapeau à damier, mais grâce à sa deuxième position, Newgarden a décroché le titre par 17 points.

Newgarden est seulement le deuxième Américain en 11 ans à être couronné champion de la série IndyCar.

Originaire du Tennessee, Newgarden a résisté à Dixon ainsi que ses coéquipiers Pagenaud, Will Power et Helio Castroneves. Quatre des cinq pilotes qui étaient mathématiquement dans la course représentaient l’Équipe Penske.