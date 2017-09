JÉRUSALEM — Les organisateurs du Giro d’Italie ont annoncé que le départ de l’épreuve l’année prochaine sera donné à Jérusalem, ce qui marquera la première fois qu’un grand tour cycliste se déroule à l’extérieur de l’Europe.

Après un contre-la-montre en ouverture du Tour, la deuxième étape se déroulera sur la côte méditerranéenne à Tel Aviv, alors que la troisième se rendra à la pointe sud d’Israël, à Eilat, le long de la mer Rouge.

Le directeur du Giro, Mauro Vegni, a déclaré lors de la conférence de presse officielle à Jérusalem qu’Israël a été choisi pour accueillir la course en raison de son «histoire et de son caractère unique».

Plus de 175 des meilleurs cyclistes du monde arriveront en Israël en vue du départ de la course, le 4 mai.

Le Giro est l’une des trois principales courses cyclistes avec le Tour de France et la Vuelta espagnole.

Il est considéré comme l’événement sportif le plus important et le plus prestigieux jamais organisé en Israël.