MADRID — Barcelone doit de nouveau tenter de trouver des solutions pour garder son attaque compétitive.

Juste au moment où Ousmane Dembele commençait à s’habituer à son rôle de remplaçant de Neymar, le jeune attaquant a été victime d’une blessure qui le gardera à l’écart de la compétition jusqu’à quatre mois.

Comme le marché des transferts est fermé et que l’équipe ne compte aucun autre attaquant vedette, Barcelone doit retourner à la planche à dessin pour trouver un autre partenaire pour épauler Luis Suarez et Lionel Messi, qui ont porté tout le poids de l’offensive avec huit buts en sept matchs toutes compétitions confondues cette saison.

Le club catalan mène la ligue espagnole après avoir remporté ses quatre premiers matchs. Il dispute son prochain match mardi contre Eibar au stade de Camp Nou.

La responsabilité de contribuer à l’attaque pourrait retomber sur les épaules de Gerard Deulofeu, qui n’a pas impressionné lorsqu’il a eu l’occasion de remplacer Neymar.

Barcelone n’avait pas encore signé Dembele quand il a promu le joueur de 23 ans pour tenter de combler le trou laissé par le départ de l’étoile brésilienne pour le Paris Saint-Germain dans un transfert record de plus de 220 millions d’euros (262 millions $ US).

Deulofeu a connu des difficultés sous les feux des projecteurs même s’il s’est amélioré après avoir été rétrogradé à un rôle secondaire. Il a finalement commencé à mieux jouer lorsqu’on a fait appel à lui comme substitut ou quand il a eu l’occasion de commencer un match en l’absence des réguliers.

L’entraîneur Ernesto Valverde peut également remplacer Dembele en improvisant avec d’autres joueurs à cette position, dont Denis Suarez, Sergi Roberto, Aleix Vidal et Paco Alcacer. Il peut également compter sur des jeunes joueurs comme Jose Arnaiz ou Carles Alena. Éventuellement, Arda Turan et Rafinha — qui sont blessés — pourraient jouer un rôle de premier plan avec Messi et Suarez.

Dembele se soumettra à une intervention chirurgicale pour réparer un tendon, mardi, en Finlande. Il a été photographié dans un fauteuil roulant alors qu’il se rendait à l’aéroport de Barcelone, lundi.

L’attaquant français ne faisait que sa troisième apparition avec le club barcelonais. Il est susceptible de manquer toute la phase de groupes de la Ligue des Champions.

Barcelone a signé Dembele du Borussia Dortmund dans le cadre d’une entente qui pourrait atteindre près de 150 millions d’euros (180 millions $), le plus important de l’histoire du club catalan.