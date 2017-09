STOCKPORT, Royaume-Uni — L’ancien capitaine de l’équipe d’Angleterre, Wayne Rooney, a plaidé coupable de conduite en état d’ébriété, ce qui a incité le tribunal à lui imposer une suspension de deux ans de son permis de conduire et 100 heures de travail communautaire non rémunéré.

L’attaquant d’Everton a été arrêté par la police à l’extérieur de Manchester, le 1er septembre, alors qu’il était au volant de la voiture de quelqu’un d’autre.

Rooney a été arrêté près de son domicile du Cheshire, au nord-ouest de l’Angleterre, avec un taux d’alcoolémie de près de trois fois supérieur à la limite autorisée en Angleterre et au Pays de Galles.

«Je veux m’excuser publiquement de mon impardonnable manque de jugement pour avoir conduit alors que j’étais au-dessus de la limite légale. C’était mal, a commenté Rooney dans un communiqué.

«Je me suis déjà excusé auprès de ma famille, de mon entraîneur, de mon président et de tout le monde à Everton. Maintenant, je tiens à m’excuser auprès de tous les partisans et de tous ceux qui m’ont soutenu et suivi durant ma carrière.»

Rooney est le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe nationale d’Angleterre et du club Manchester United.

Il s’est retiré de l’équipe nationale le mois dernier et a quitté United en juillet après 13 ans pour rejoindre Everton. Il a remporté un titre de la Ligue des champions et cinq championnats de la Premier League à United.