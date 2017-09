BEREA, Ohio — Le receveur des Browns de Cleveland Corey Coleman s’est fracturé la main droite lors de la défaite des siens dimanche face aux Ravens de Baltimore et il devra être opéré.

L’entraîneur-chef des Browns, Hue Jackson, n’a pas été en mesure d’offrir un échéancier pour le retour au jeu éventuel de Coleman.

C’est la deuxième fois en autant de saisons que le choix de premier tour en 2016 se fracture la main.

La saison dernière, Coleman avait raté six rencontres après s’être fracturé la main à l’entraînement. Il avait connu des ennuis à son retour au jeu et il avait finalement terminé la campagne avec seulement 33 passes captées pour 413 verges de gains et trois touchés — des statistiques bien en deçà des attentes des Browns envers le joueur sélectionné au 15e rang.

Cette fois, Coleman s’est blessé en tentant de capter une passe au quatrième quart. Il avait réussi un attrapé pour un gain de neuf verges avant de se blesser.

Rashard Higgins a été le receveur le plus productif des Browns dimanche, avec neuf passes captées pour 75 verges de gains.