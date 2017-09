LONDRES — Les joueurs ne pourront pas critiquer l’arbitrage lors des Finales des vedettes montantes de l’ATP puisqu’il n’y aura pas de juge de ligne.

Le circuit masculin a annoncé lundi qu’un système entièrement électronique sera utilisé sur tous les coups lors du tournoi de fin de saison réservé aux meilleurs joueurs âgés de 21 ans et moins. Il s’agira de la première expérience de l’ATP sans juge de ligne.

Les Finales des vedettes montantes de l’ATP seront présentées du 7 au 12 novembre à Milan, en Italie.

Le système «Hawk-Eye Live» est présentement utilisé lors des contestations des joueurs à tous les tournois. Cette fois, chaque décision sera finale. Quand une décision sera serrée, la reprise sera présentée chaque fois sur l’écran géant pour démontrer précisément aux spectateurs et aux joueurs où la balle est tombée.

Il n’y aura donc qu’un seul arbitre, l’arbitre en chef.

D’autres règles seront aussi testées lors du tournoi, incluant des matchs de quatre manches, la balle en jeu quand il y a let et un chronomètre pour limiter le temps perdu entre la fin d’un point et le service suivant.