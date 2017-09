FOXBOROUGH, Mass. — Le joueur étoile des Patriots de la Nouvelle-Angleterre Rob Gronkowski a déclaré que la blessure à l’aine qu’il a subie contre les Saints à La Nouvelle-Orléans n’est pas sérieuse.

L’ailier rapproché étoile a ajouté que son état de santé sera réévalué «de façon quotidienne» à l’approche du match de cette semaine contre les Texans de Houston.

Gronkowski, qui a raté la majeure partie de la deuxième moitié de saison l’an dernier et le Super Bowl en raison d’une intervention chirurgicale au dos, a capté six passes pour 116 verges de gains et un touché avant de quitter la partie au troisième quart. Il n’est pas revenu au jeu et a été observé sur un vélo stationnaire, en bordure du terrain.

Il a confié être «super soulagé» de savoir que sa blessure n’est pas sérieuse.