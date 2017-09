PHILADELPHIE — Aaron Altherr a frappé un grand chelem, le premier concédé en carrière par Clayton Kershaw, et les Phillies de Philadelphie ont battu les Dodgers de Los Angeles 4-3, lundi.

Chris Taylor et Justin Turner ont amorcé la rencontre en cognant des circuits consécutifs et Curtis Granderson a également claqué une longue balle pour les Dodgers, qui voulaient faire un pas de plus vers le titre de la section Ouest de la Nationale.

Les Dodgers montrent une fiche de 96-54, la meilleure des Majeures.

Les Phillies ont poursuivi leur succès contre Kershaw (17-4). L’as gaucher des Dodgers a porté à 3-5 son dossier en carrière contre les Phillies, une des trois formations contre qui il revendique une fiche perdante.

Kershaw, trois fois gagnant du trophée Cy Young de la Nationale, connaissait un bon match jusqu’à ce que la sixième manche arrive. Il a accordé un simple à Freddy Galvis et deux buts sur balles pour remplir les sentiers. Faisant face à un compte d’une balle et une prise, Altherr a expédié une balle cassante à 418 pieds du marbre pour procurer une avance de 4-2 aux Phillies.

Brewers 3 Pirates 0

Brent Suter a été efficace pendant cinq manches au monticule, Ryan Braun a étiré les bras et les Brewers de Milwaukee ont blanchi les Pirates de Pittsburgh 3-0, lundi soir, pour s’approcher d’une place en séries éliminatoires dans la Ligue nationale.

Les Brewers ne sont plus qu’à trois matchs et demi des Cubs de Chicago dans la section centrale de la Nationale et à deux matchs des Rockies du Colorado dans la course au dernier laissez-passer octroyé aux équipes repêchées. Les Cubs et les Rockies avaient congé lundi.

Suter (3-2) a distribué cinq coups sûrs et retiré quatre frappeurs sur des prises, n’effectuant que 64 tirs avant de céder sa place sur le monticule. Cinq releveurs ont uni leurs efforts pour compléter les quatre dernières manches, et Corey Knebel est entré dans le match en neuvième pour obtenir son 36e sauvetage en 41 opportunités jusqu’ici cette saison.

La claque en solo de Braun, sa 17e de la campagne, s’est produite en quatrième aux dépens du partant des Pirates Jameson Taillon (7-7). Puis, en sixième, l’ex-joueur d’avant-champ des Pirates Neil Walker a réussi un simple d’un point qui a mis un terme à la soirée de travail de Taillon.

Mets 1 Marlins 13

Giancarlo Stanton a claqué une 55e longue balle cette saison et il a produit quatre points pour aider les Marlins de Miami à écraser les Mets de New York 13-1.

Stanton a cogné un circuit de trois points en quatrième manche contre Matt Harvey (5-6). Il mène toujours les Majeures à ce chapitre et il a mis fin à une disette de neuf matchs et 29 présences à la plaque sans circuit.

Les 55 longues balles de Stanton constituent le plus haut total depuis les 58 de Ryan Howard, en 2006. Le puissant cogneur des Marlins a ajouté un point grâce à un simple en cinquième manche.

Les Marlins sont revenus à domicile après avoir joué trois parties de plus à l’étranger en raison de l’ouragan Irma. Ils n’ont gagné qu’un quatrième match à leurs 21 derniers.

Marcell Ozuna a placé quatre balles en lieu sûr, dont son 34e circuit. Dee Gordon a lui aussi récolté quatre coups sûrs, dont un triple de deux points. Ichiro Suzuki a produit un point et la recrue Brian Anderson en a produit deux.