NEW YORK — Aaron Judge a frappé sa 44e longue balle, Aroldis Chapman a évité le pire en huitième manche et les Yankees de New York sont venus à bout des Twins du Minnesota 2-1, lundi soir, pour creuser l’écart dans la course aux laissez-passer octroyés aux équipes repêchées dans la Ligue américaine.

Todd Frazier a brisé l’égalité en soulevant un ballon-sacrifice en sixième manche, et Jaime Garcia a offert aux Yankees une performance étincelante contre l’équipe qui l’a échangé après un seul départ cette saison. Les Yankees, qui pourchassent toujours les Red Sox de Boston dans la section Est de l’Américaine, ont gagné le premier match de cette série de trois qui pourrait être un avant-goût du premier tour éliminatoire dans deux semaines.

La formation new-yorkaise s’est forgé un coussin de cinq matchs en tête de la course aux laissez-passer octroyés aux équipes repêchées dans la Ligue américaine, avec 12 matchs à négocier. Les Twins possèdent pour l’instant le dernier, en vertu de leur avance d’un match et demi sur les Angels de Los Angeles. Si le classement reste le même, les Yankees accueilleront les Twins dans un match éliminatoire sans lendemain le 3 octobre.

Judge a frappé un circuit au champ centre-droit en première manche aux dépens du partant Ervin Santana (15-8), qui avait gagné ses quatre décisions précédentes. Le droitier étoile a accordé sept coups sûrs en cinq manches et deux tiers de travail.

David Robertson (9-2) a retiré les quatre frappeurs qui l’ont affronté, portant sa fiche à 5-0 depuis que les Yankees l’ont acquis des White Sox de Chicago en juillet.

Athletics 8 Tigers 3

Matt Olson a frappé un circuit, Jed Lowrie a produit trois points et les Athletics d’Oakland ont défait les Tigers de Detroit 8-3.

Olson est devenu le premier joueur des Athletics à claquer une longue balle lors de quatre parties de suite depuis Coco Crisp, en 2013. Il a 14 circuits à ses 20 derniers matchs.

Le releveur des Tigers Jeff Ferrell a quitté la rencontre en huitième manche après avoir été atteint à la tête par une balle provenant du bâton de Ryon Healy.

Nicholas Castellanos a placé trois balles en lieu sûr pour les Tigers, portant à 15 sa séquence de matchs avec au moins un coup sûr.

Raul Alcantara a lancé pendant trois manches et deux tiers et il n’a concédé que deux coups sûrs. Liam Hendriks (4-2), le troisième des six lanceurs utilisés par les Athletics, a ajouté la victoire à sa fiche en blanchissant ses adversaires pendant une manche et deux tiers.