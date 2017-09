QUÉBEC — Quelques-unes des citations recueillies à l’issue du match entre le Canadien de Montréal et les Bruins de Boston lundi soir au Centre Vidéotron.

Claude Julien au sujet du rendement du jeune défenseur Noah Juulsen:

«J’ai trouvé qu’il avait joué un bon match. J’aime son coup de patin. Il se déplace bien et peut transporter la rondelle. Je crois que son jeu de transition est l’aspect que nous allons aimer de lui. Il aura une chance de se tailler un poste, et s’il n’y parvient pas, il ne sera pas loin. Nous sommes satisfaits de ce qu’il a réalisé.»

Brendan Gallagher au sujet de la performance globale du Canadien:

«Nous avons fait de bonnes choses. Nous avons créé quelques chances de marquer et nous avons frappé beaucoup de poteaux. Mais il y a des aspects à améliorer. Je pense à nos sorties de zone. Nous n’avons pas eu l’occasion d’y travailler de façon approfondie. Nous pouvons améliorer la communication, nous donner des options et à la longue, ça va aider à augmenter les chances de marquer.»

Karl Alzner au sujet de son premier match avec le Canadien:

«Il y a une sensation différente quand on joue avec le Canadien de Montréal. Il y a une aura. Vous le sentez avec les partisans, et aussi tout est fait de façon tellement professionnelle. Il y a toujours beaucoup de monde autour de vous, et c’est cool.»

Zachary Fucale au sujet de ce qu’il ressent au camp d’entraînement:

«Il y a toujours un peu de nervosité parce que c’est le camp d’entraînement du Canadien de Montréal. Pour moi, c’est spécial d’être ici et j’ai vraiment une belle chance de pousser et d’aller vers l’avant. Je veux jouer avec les meilleurs. Il y a des étapes à franchir et tout ce que je veux, c’est regarder vers l’avant et foncer.»