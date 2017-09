SAINT-LOUIS — Les Blues de St. Louis ont reçu deux bien mauvaises nouvelles: l’attaquant Zach Sanford et le défenseur Jay Bouwmeester se sont blessés au camp d’entraînement et devront s’absenter plusieurs semaines.

Des deux blessures, celle de Sanford semble la plus sérieuse: il s’est disloqué l’épaule gauche et devra subir une intervention chirurgicale. Son absence sera d’une duré de cinq à six mois.

Bouwmeester souffre quant à lui d’une fracture à la cheville gauche et son état de santé sera réévalué dans trois semaines.

Sanford, un patieur de 22 ans, a été obtenu par transaction des Capitals de Washington en février dernier. Il a marqué deux buts et ajouté trois aides en 13 rencontres pour les Blues.

Maintenant âgé de 33 ans, Bouwmeester disputera sa sixième campagne avec les Blues. Il a récolté 15 points, dont un but, en 81 rencontresen 2016-17.

Les Blues lanceront leur saison le 4 octobre, face aux Penguins de Pittsburgh.