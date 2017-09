TORONTO — Darwin Barney a frappé un circuit de deux points, Marcus Stroman a été efficace pendant sept manches et les Blue Jays de Toronto ont défait les Royals de Kansas City 5-2, mardi soir.

Ryan Goins a amorcé la sixième manche avec un simple avant que Barney envoie un lancer d’Ian Kennedy (4-12) dans les gradins.

Russell Martin a produit deux points et il est venu croiser le marbre lors d’une septième manche de trois points des Blue Jays (71-80). Roberto Osuna a fermé les livres en neuvième manche pour enregistrer un 37e sauvetage cette saison.

Stroman (12-8) a établi un sommet personnel pour le plus grand nombre de victoires en une saison. Il a alloué un point, quatre coups sûrs et deux buts sur balles en plus de retirer cinq frappeurs sur des prises.

Kennedy, le partant des Royals, n’avait alloué qu’un seul coup sûr lors des cinq premières manches, un double à Justin Smoak.

Goins a réussi à faire passer une balle au-delà de l’avant-champ en sixième manche et Barney a claqué une longue balle pour mettre fin à la soirée de travail du droitier des Royals. Kennedy a accordé deux points et trois coups sûrs.

Stroman a permis un simple à Whit Merrifield en première manche et un double à Mike Moustakas en deuxième avant de trouver son rythme.

Les Royals (73-77) se sont inscrits au tableau indicateur en septième manche, après qu’Eric Hosmer et Salvador Perez eurent tous deux récolté un simple. Moustakas a ensuite réussi un sacrifice qui a poussé Hosmer à la plaque.

Les Blue Jays ont répondu à leur tour au bâton, quand Martin a frappé une balle dans l’allée pour permettre à Rob Refsnyder et Kevin Pillar. Barney a produit son troisième point de la partie grâce à un simple.

Alex Gordon a cogné une longue balle en solo contre le releveur Ryan Tepera, en huitième manche. Il a réussi le 5694e circuit de la saison 2017, établissant du même coup une nouvelle marque des Ligues majeures.