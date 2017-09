ST. PETERSBURG, Fla. — Mike Montgomery s’est dirigé vers un match sans point ni coup sûr jusqu’en sixième manche, Kyle Schwarber a frappé sa 28e longue balle de la saison et les Cubs de Chicago ont porté à sept leur série de victoires en disposant des Rays de Tampa Bay 2-1, mardi soir, à l’occasion du retour du gérant Joe Maddon au Tropicana Field.

Maddon a dirigé les Rays de 2006 à 2014, avant d’accepter le poste de gérant des Cubs. Il a ensuite mené la formation de l’Illinois à sa première conquête de la Série mondiale depuis 1908, l’an dernier. Les Cubs ont commencé la rencontre avec un coussin de trois matchs et demi sur les Brewers de Milwaukee, dans la course au titre de la section centrale de la Ligue nationale.

Montgomery (7-8) a accordé un coup sûr en six manches de travail — un circuit à Brad Miller après un retrait en sixième. Il a aussi atteint le premier frappeur à l’affronter, Kevin Kiermaier, a alloué une passe gratuite et retiré six frappeurs sur des prises.