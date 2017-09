PITTSBURGH — Chase Anderson a réussi huit retraits au bâton en six manches, Domingo Santana a frappé un circuit et les Brewers de Milwaukee ont blanchi les Pirates de Pittsburgh 1-0, mardi.

La veille, les Brewers avaient également blanchi les Pirates, cette fois au compte de 3-0.

Les Brewers ont gagné neuf de leurs 11 dernières parties, maintenant le rythme dans leur course pour le titre de la section Centrale de la Nationale ou pour une des deux places donnant accès au match éliminatoire de la Nationale.

Les Brewers ont remporté un quatrième duel en sept jours contre les Pirates, qui ont quant à eux perdu une septième partie de suite et 12 de leurs 13 dernières.

Il s’agissait du 12e blanchissage de la saison des Brewers, ce qui leur confère une égalité au deuxième rang de la Nationale à ce chapitre.

Anderson (11-3) a alloué cinq simples. Anthony Swarzak a retiré six des sept frappeurs qu’il a affrontés et Corey Knebel a obtenu un sauvetage au terme de la neuvième manche.

Nationals 4 Braves 2

Max Scherzer a alloué cinq coups sûrs en sept manches et les Nationals de Washington ont vaincu les Braves d’Atlanta 4-2.

Scherzer (15-6) a rebondi après avoir connu le pire départ de sa saison, contre les Braves la semaine dernière, quand il a donné sept points et six buts sur balles dans un revers de 8-2.

Cette fois, Scherzer a retiré sept frappeurs sur des prises et il n’a donné qu’un seul but sur balles.

Ryan Madson s’est sorti d’impasse en huitième manche et Sean Doolittle a été parfait en neuvième pour enregistrer un 12e sauvetage et un 19e en autant d’occasions depuis qu’il a été acquis par les Nationals.

Ryan Zimmerman a placé trois balles en lieu sûr et il a produit deux points pour les Nationals.

Le lanceur recrue Luiz Gohara (1-2) a concédé quatre points et 11 coups sûrs en six manches et un tiers.

Cardinals 8 Reds 7 (10 manches)

Dexter Fowler a créé l’égalité grâce à une longue balle en huitième manche et il a produit le point de la victoire en cognant un double en 10e, aidant les Cardinals de St. Louis à défaire les Reds de Cincinnati 8-7.

Yadier Molina et Paul DeJong ont aussi cogné un circuit pour les Cardinals, qui ont été balayés par les Cubs de Chicago au cours du week-end.

Juan Nicasio (4-5) a lancé pendant une manche et un tiers pour inscrire la victoire à sa fiche. Tyler Lyons a obtenu deux retraits pour récolter son troisième sauvetage de la campagne.

Les Cardinals sont restés à six matchs des Cubs et du sommet de la section Centrale de la Nationale.

Mets 4 Marlins 5 (10 manches)

J.T. Realmuto a étiré les bras en 10e manche et les Marlins de Miami sont venus à bout des Mets de New York par la marque de 5-4 après avoir inscrit trois points en neuvième pour forcer une manche supplémentaire.

Après un retrait, Realmuto a expédié un tir de Paul Sewald (0-6) dans l’enclos des releveurs des Mets pour son 17e circuit de la saison.

Les Marlins tiraient de l’arrière 4-1 en neuvième manche avant de venir de l’arrière contre leur ancien coéquipier A.J. Ramos, qui a été échangé aux Mets le 28 juillet.

Justin Bour a amorcé la neuvième en frappant son 22e circuit de la campagne et Ramos a alloué quatre simples dont des coups sûrs productifs d’A.J. Ellis et Ichiro Suzuki après deux retraits.