TOKYO — Garbine Muguruza a entrepris son règne comme no 1 mondiale avec une victoire de 6-4, 6-0 aux dépens de Monica Puig, assurant sa place en quarts de finale du tournoi Pan Pacific.

«Je suis heureuse d’avoir gagné mon premier match en tant que no 1, a mentionné Muguruza. Je dois être prête et chaque match va être plus difficile à partir de maintenant.»

Puig avait vaincu Muguruza 6-1, 6-1 aux Jeux olympiques de Rio de Janeiro et elle a conservé son élan en début de match mais Muguruza a trouvé son rythme au premier jeu du deuxième set. Elle a remporté 12 points d’affilée et obtenu un autre bris alors que l’Espagnole s’est emparée d’une priorité de 4-0.

«La dernière fois que j’ai joué contre elle, j’ai subi la défaite, a déclaré M. Muguruza. Cette fois, j’ai trouvé la bonne façon de jouer contre elle et j’ai remporté la victoire. Au deuxième set, j’ai appris ce que j’ai bien fait au premier set.»

Muguruza fera face soit à Kurumi Nara ou Caroline Garcia alors qu’elle prend part aux quarts de finale pour la quatrième année d’affilée.

Muguruza a delogé du premier rang mondial Karolina Pliskova, qui a également accédé au tour suivant en vertu d’un gain de 6-2, 6-1 aux dépens de Magda Linette.

Pliskova, deuxième tête de série, qui a obtenu huit as contre Linette, a maintenant rendez-vous avec Angelique Kerber, no 7. Kerber a vaincu Daria Kasatkina 7-6 (5), 6-3.

Également, la Russe Anastasia Pavlyuchenkova s’est imposée 6-4, 4-6, 6-2 aux dépens de Wang Qiang.