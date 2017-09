La Ligue de hockey junior majeur du Québec donne le coup d’envoi de sa saison, jeudi, lorsque les Mooseheads de Halifax se mesureront aux Sea Dogs à Saint-Jean. Voici un aperçu de 10 joueurs qui seront à surveiller pendant la saison:

Joe Veleno, 17 ans, attaquant, Sea Dogs de Saint-Jean

Premier joueur de la LHJMQ à bénéficier du statut de «joueur exceptionnel», Joe Veleno a bien progressé à ses deux premières saisons chez les juniors. Il a été nommé capitaine du Canada lors de la Coupe Ivan-Hlinka cet été et il a été le meilleur pointeur de l’équipe. Malgré la perte de plusieurs bons éléments offensifs, les Sea Dogs pourront compter sur Veleno, qui est prêt à passer à un autre niveau. Mais pour combien de temps? L’attaquant de 17 ans, qui pourrait être réclamé dans le top-5 au prochain repêchage de la LNH, sera très en demande avant la date butoir des échanges et les équipes aspirantes feront probablement la file pour s’approprier ses services.

Samuel Girard, 19 ans, défenseur, Cataractes de Shawinigan

Considéré comme un des meilleurs défenseurs de la LHJMQ, Samuel Girard est au centre de plusieurs discussions depuis quelques semaines. Avec l’absence prolongée du défenseur Ryan Ellis, les Predators de Nashville pourraient être tentés de garder Girard, leur choix de deuxième ronde en 2016. Ce serait un dur coup pour les Cataractes de Shawinigan. S’il devait cependant revenir dans le circuit Courteau, Girard aurait dans sa mire le titre du meilleur défenseur de la LHJMQ et une place au sein d’Équipe Canada junior.

Pierre-Luc Dubois, 19 ans, attaquant, Armada de Blainville-Boisbriand

Après avoir connu un début de saison difficile en 2016, Pierre-Luc Dubois a rebondi avec l’Armada de Blainville-Boisbriand, aidant l’équipe à se rendre en finale de la Coupe du Président. Il sera intéressant de voir si Dubois, le troisième choix au repêchage de 2016, pourra se tailler une place avec des Blue Jackets de Columbus déjà bien nantis à l’attaque. Son retour dans la LHJMQ confirmerait l’Armada comme une des formations aspirantes aux grands honneurs.

Alexis Lafrenière, 15 ans, attaquant, Océanic de Rimouski

Premier choix au dernier repêchage de la LHJMQ, Alexis Lafrenière est déjà l’objet de quelques comparaisons avec Sidney Crosby. À seulement 15 ans, bientôt 16, Lafrenière aura un rôle de premier plan à jouer dans la relance de l’Océanic de Rimouski et les attentes sont élevées à l’endroit de celui qui a dominé la ligue midget AAA la saison dernière. L’attaquant originaire de Saint-Eustache sera assurément dans la course pour le titre de recrue de l’année dans le circuit Courteau.

Maxime Comtois, 18 ans, attaquant, Tigres de Victoriaville

À l’automne 2016, plusieurs analystes estimaient que Maxime Comtois était un potentiel choix de première ronde lors du repêchage de la LNH, mais une saison difficile l’a relégué en deuxième ronde. Une année plus tard, et maintenant membre des Ducks d’Anaheim, l’ailier de 18 ans voudra rebondir et il aura l’occasion d’être le chef de file d’une attaque qui risque de faire des flammèches, celle des Tigres de Victoriaville. Épaulé par Ivan Kosorenkov, Pascal Laberge et Félix Lauzon, Comtois pourrait se hisser parmi les meilleurs pointeurs de la LHJMQ.

Alexis Gravel, 17 ans, gardien, Mooseheads de Halifax

Devant le filet des Mooseheads, Alexis Gravel s’est épanoui lors du premier tour des séries éliminatoires, tenant tête aux puissants Huskies de Rouyn-Noranda et affichant un pourcentage d’efficacité de ,924. Même s’il a connu un match ardu lors de la Coupe Ivan-Hlinka, Gravel a le physique de l’emploi et il pourrait être le premier gardien à être sélectionné au prochain repêchage de la LNH. Il sera intéressant de voir s’il réussira à faire du bon travail derrière une formation qui semble sur la voie de gravir plusieurs échelons au classement.

Benoit-Olivier Groulx, 17 ans, attaquant, Mooseheads de Halifax

Les Mooseheads ne manquent pas de talent et Benoit-Olivier Groulx fait partie du noyau de joueurs qui aidera la troupe de la Nouvelle-Écosse à se hisser parmi les équipes aspirantes dans le circuit Courteau. Le fils de l’entraîneur-chef Benoit Groulx a été le premier joueur choisi lors au repêchage de la LHJMQ en 2016 et, après une bonne saison recrue, ses responsabilités vont augmenter si Nico Hischier demeure avec les Devils du New Jersey. Les dépisteurs aiment le style de jeu polyvalent de Groulx et il devrait entendre son nom dès la première ronde du repêchage de la LNH.

Olivier Rodrigue, 17 ans, gardien, Voltigeurs de Drummondville

Olivier Rodrigue a fait écarquiller les yeux la saison dernière et il a montré tout son talent lors de la Coupe Ivan-Hlinka, n’allouant que quatre buts en autant de matchs pour mener le Canada vers une médaille d’or. Même si les Voltigeurs de Drummondville ne seront pas dans la course pour le premier rang de la section Ouest, Rodrigue aura toute la place pour montrer qu’il est l’un des meilleurs espoirs de la LHJMQ toutes positions confondues. Son brio pourrait aider l’équipe ayant la moyenne d’âge la plus jeune à causer des surprises.

Anderson MacDonald, 17 ans, attaquant, Wildcats de Moncton

La saga entourant l’attaquant Anderson MacDonald s’est conclue à la mi-août, lorsqu’il est passé du Phoenix de Sherbrooke aux Widlcats de Moncton. Il reste néanmoins qu’à six pieds deux pouces et 205 livres, MacDonald, qui a marqué 29 buts à 16 ans dans la LHJMQ, est le prototype parfait du tireur d’élite au gros gabarit. Il ne fera pas de miracle au sein de la formation qui a terminé au dernier rang du classement général la saison dernière. Mais sa courbe de progression voudrait qu’il s’approche des 40 buts cette année. Il pourra aussi prouver qu’il peut se hisser parmi les joueurs sélectionnés au premier tour lors du prochain repêchage de la LNH.

Xavier Bouchard, 17 ans, défenseur, Drakkar de Baie-Comeau

Il n’y a pas que Jared McIsaac qui attirera l’attention à la ligne bleue dans la LHJMQ. Xavier Bouchard voudra sans aucun doute s’inviter à la fête. Le défenseur droitier du Drakkar de Baie-Comeau a été l’arrière recrue ayant récolté le plus de points (34) la saison dernière. Bouchard sera le général en défensive du Drakkar et sa polyvalence dans les trois zones va le rendre de plus en plus attrayant pour des équipes de la LNH. Les hommes de Martin Bernard auront besoin de lui pour distribuer la rondelle à un groupe d’attaquants capables de remplir le filet adverse.