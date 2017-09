LONDRES — Le Canada se rendra en Croatie du 2 au 4 février prochains pour y disputer sa rencontre de premier tour du groupe mondial de la Coupe Davis.

Chez les dames, l’équipe canadienne avec à sa tête la Montréalaise Françoise Abanda et l’Ontarienne Bianca Andreescu affrontera la Roumanie, hôte de la rencontre, au premier tour du groupe mondial II de la Fed Cup les 10 et 11 février.

Vainqueur de l’Inde dans un match de barrage le week-end dernier, le Canada a ainsi assuré sa place au sein du groupe mondial de la Coupe Davis pour une septième année consécutive.

L’équipe canadienne, qui avait atteint les demi-finales en 2013, amorcera son parcours contre la Croatie, finaliste en 2016. Il s’agira d’un premier duel entre les deux pays. Le Canada possède de plus en plus de profondeur grâce à trois joueurs classés parmi le top-100 mondial, soit Milos Raonic (11e), Denis Shapovalov (51e) et Vasek Pospisil (81e).

À la Fed Cup, le Canada croisera le fer avec la Roumanie pour une troisième fois. À leur dernière confrontation, en 2015 à Montréal, la Roumanie l’avait emporté 3-2.