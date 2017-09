PRAGUE, République tchèque — Avec la présence de Roger Federer et Rafael Nadal à la première édition de la Coupe Laver, les attentes sont élevées de les voir jouer ensemble en double.

La compétition de trois jours à l’O2 Arena de Prague commence vendredi, et met en scène une équipe des six meilleurs joueurs européens contre les six meilleurs du reste du monde. Aucun point de classement ATP ne sera attribué.

Alexander Zverev, Marin Cilic, Dominic Thiem et Tomas Berdych complètent l’équipe européenne. Ils feront face à Sam Querrey, John Isner, Nick Kyrgios, Jack Sock, Denis Shapovalov et Frances Tiafoe.

Le tournoi est présenté en l’honneur de Rod Laver, grand champion de 11 titres majeurs qui revendique deux Grands Chelems la même année. Trois matchs de simple et un double sont prévus à chaque jour. Bjorn Bjorg agit comme capitaine de l’Europe alors que John McEnroe est son vis-à-vis.

Federer et Nadal ont clairement fait connaître leur préférence en ce qui concerne leur partenaire en double.

«J’ai tellement joué de grands matchs contre Rafa, a déclaré Federer à la pittoresque place de la Vieille-Ville. Je pense à neuf finales du Grand Chelem. Ce serait enfin une joie de jouer à ses côtés. Depuis longtemps, nous avons parlé de jouer ensemble en double. Ça ne s’est jamais matérialisé. Bien sûr, j’aimerais jouer du même côté du filet que lui. Nous devons voir comment ça va à l’entraînement et, à la fin, Bjorn prendra la décision finale.»

Nadal partage le même souhait.

«Bien sûr que j’aimerais jouer avec Federer, a reconnu Nadal. Ce sera incroyable si cela se produit. Nous en avons parlé il y a quelques années de disputer un tournoi ensemble. Cela ne s’est pas encore produit. Nous sommes impatients de jouer ici. Voyons si le capitaine nous permet de jouer ensemble.»

Borg n’a pas encore décidé de la composition de ses duos pour les doubles, mais il a avoué qu’«il y a de très bonnes chances» de voir Federer et Nadal ensemble.

«C’est le capitaine, c’est le patron maintenant, a poursuivi Nadal. Je viens ici pour faire de mon mieux. Chaque fois que le capitaine m’envoie sur le court, je suis là pour essayer d’aider l’équipe à gagner la Coupe Laver.»

Federer a prévenu qu’une victoire n’était pas assurée même si les deux sont actuellement no 1 (Nadal) et no 2 (Federer).

«Les attentes sont élevées et tout le monde pense que nous allons gagner et faire un tabac ensemble, a déclaré Federer. Il vaut donc mieux nous assurer de nous concentrer sur le fait de bien faire en double et, si cela fonctionne en même temps pour nous deux, ce serait génial.

«Je suis sûr que ça va être la folie pour la foule.»