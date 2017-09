NEW YORK — Aaron Judge a cogné un 45e circuit et a franchi le plateau des 100 points produits, Didi Gregorius a fracassé le record de Derek Jeter pour les circuits par un arrêt-court des Yankees et la formation new-yorkaise a défait les Twins du Minnesota 11-3, mercredi.

Les Yankees ont ainsi complété le balayage de la série de trois rencontres.

Le match a été temporairement interrompu en cinquième manche quand une jeune fille a été atteinte par une fausse balle frappée par Todd Frazier le long de la ligne du troisième but. Elle a eu besoin d’aide pour quitter les gradins et a été transportée dans un hôpital.

Les Yankees ont indiqué qu’ils n’avaient pas la permission de donner des informations sur l’état de santé de la jeune fille.

Le filet protecteur du Yankee Stadium se rend jusqu’au début de chaque abri et l’équipe avait mentionné en juillet qu’elle songeait «sérieusement» à le prolonger de chaque côté en 2018.

Les Yankees ont gagné 10 de leurs 13 derniers matchs et avaient amorcé la journée à trois matchs des Red Sox de Boston et du premier rang de la section Est de l’Américaine. Ils ont aussi une avance de sept matchs sur les Twins au premier rang dans la course pour le match du quatrième as.

Judge a claqué son huitième circuit depuis le début du mois de septembre, une claque de deux points qui a amorcé la remontée des Yankees, alors en arrière 3-0 au pointage. Judge a ajouté un ballon-sacrifice pour produire son 101e point de la saison, rejoignant Joe DiMaggio, Tony Lazzeri et Hideki Matsui en tant que seules recrues dans l’histoire des Yankees à avoir produit au moins 100 points.

Athletics 3 Tigers 2

Daniel Mengden a blanchi ses rivaux pendant sept manches, Marcus Semien a frappé un circuit et produit trois points et ils ont aidé les Athletics d’Oakland à battre les Tigers de Detroit 3-2 et à compléter le balayage de leur série de trois matchs.

Mengden (2-1) a accordé sept coups sûrs, mais a prolongé sa séquence de manches de travail sans accorder de points à 16 et un tiers.

Liam Hendriks a provoqué les deux derniers retraits et a enregistré un premier sauvetage.

Anibal Sanchez (3-5) a concédé un point, trois coups sûrs et trois buts sur balles en six manches. Il a retiré huit frappeurs sur des prises.

Semien a frappé un double d’un point en troisième manche et un circuit de deux points en septième, offrant un coussin de 3-0 aux A’s.