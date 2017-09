RALEIGH, N.C. — L’attaquant Erik Cole a signé un contrat symbolique avec les Hurricanes de la Caroline afin d’accrocher ses patins en tant que membre de l’équipe avec laquelle il a connu le plus de succès au cours de sa carrière dans la LNH.

L’équipe a aussi annoncé mercredi que Cole devenait ambassadeur des Hurricanes.

Choix de troisième tour des Hurricanes en 1998, 71e au total, Cole a disputé 892 matchs dans la LNH avec les Hurricanes, les Oilers d’Edmonton, le Canadien de Montréal, les Stars de Dallas et les Red Wings de Detroit. Il a accumulé 265 buts et 267 aides.

Natif d’Oswego, dans l’État de New York, Cole a ajouté six buts et huit aides en 46 matchs de séries éliminatoires et il a aidé les Hurricanes à remporter la coupe Stanley en 2006.

Sur la scène internationale, Cole a notamment représenté les États-Unis aux Jeux olympiques d’hiver de 2006, à Turin.

Une blessure au cou subie le 4 mars 2006 face aux Penguins de Pittsburgh a presque déraillé sa carrière. Il a toutefois effectué un retour au jeu trois mois plus tard, participant aux deux derniers matchs des Hurricanes en finale de la Coupe Stanley.

Cole a disputé une saison et demie avec le Canadien, marquant 38 buts et 29 aides en 101 matchs.

Sa dernière partie dans la LNH remontait au 24 mars 2015, avec les Red Wings.