SHANGHAI — Pendant que les Canucks de Vancouver ont tenu un premier entraînement à Shanghai en prévision de leur match préparatoire contre les Kings de Los Angeles, un immense brouillard s’est formé sur la patinoire.

Les joueurs n’y voyaient pratiquement rien, mais la LNH a encore un plus gros problème de visibilité en Chine, un pays qui n’a pas de tradition dans les sports d’hiver, incluant le hockey. La ligue espère changer cette mentalité en présentant deux duels entre les Kings et les Canucks, à Shanghai et Pékin, cette semaine.

Le moment n’aurait pu être mieux choisi pour la LNH. Alors que Pékin accueillera les Jeux olympiques d’hiver en 2022, le gouvernement chinois met l’accent sur le développement des sports hivernaux. Les programmes d’entraînement en hockey et les ligues mineures prennent de l’expansion partout en Chine et la première équipe professionnelle du pays, le Red Star de Kunlan, évolue dans la Ligue continentale en Russie.

L’intérêt augmente et la LNH croit que l’occasion est belle pour percer un marché qui a l’habitude d’être plus axé sur le basketball et le soccer.

«On ne sait pas trop à quoi s’attendre du premier match ici, mais j’ai toujours cru que le hockey était un sport qu’il fallait voir sur place, a mentionné l’entraîneur-chef des Kings, John Stevens. Quand tu le vois sur place, tu deviens rapidement un partisan.»

Pour faire état de la situation, selon les chiffres de la Fédération internationale de hockey sur glace, la Chine a 1101 joueurs enregistrés tandis que les États-Unis en ont environ 556 000 et le Canada en a plus de 631 000.

«Nous en apprenons beaucoup sur la façon de présenter le sport ici et sur la façon de vendre les billets, a affirmé David Proper, le vice-président exécutif de la LNH en matière de média et de stratégie internationale. Nous ne voyons pas ça comme la première année d’un projet de plusieurs années et peut-être que nous ne réussirons pas un circuit dès la première année.»

La diffusion médiatique aidera certainement la cause de la LNH. Le réseau chinois CCTV diffuse déjà cinq parties par semaine aux spectateurs chinois et l’entreprise web Tencent présente 14 matchs par semaine sur ses plateformes digitales, dont les séries de la Coupe Stanley.

La LNH a aussi l’aide d’un partenaire influent sur le terrain: le milliardaire chinois Zhou Yunjie. L’entreprise de Zhou, ORG Packaging, est le partenaire qui présente les matchs préparatoires de cette semaine.

«Le hockey était très connu dans le nord de la Chine dans les années 60 et 70, alors il y a une base parmi les jeunes de cette région», a indiqué Zhou.

Zhou a ajouté que la renaissance du hockey en Chine devrait passer par les universités et une ligue professionnelle, se servant de l’Amérique du Nord, le nord de l’Europe et la Russie comme modèles.

«Ça va prendre du temps avant que le hockey sur glace devienne une religion pour les jeunes d’ici comme c’est le cas en Occident, a déclaré Zhou. Mais ce sport va certainement faire écarquiller les yeux de bien des enfants.»

La LNH devrait aussi bénéficier de l’engouement créé par les Jeux de 2022. La ligue a toutefois mis en colère ses joueurs lorsqu’elle a refusé d’interrompre sa saison afin de les faire participer aux Jeux olympiques de 2018, qui auront lieu en Corée du Sud. La position de la LNH pourrait changer pour 2022, alors que la Chine représente un plus gros marché.

Pour certains, rater les Jeux de Pyeongchang est une occasion ratée d’obtenir une plus grosse visibilité en Chine.

«Alors que 2022 approche, les sports d’hiver retiennent toute l’attention sportive en Chine présentement, a fait valoir Mark Dreyer, le fondateur du site China Sports Insider. Le pays va promouvoir les Jeux de Pyeongchang plus qu’auparavant.»

Pour l’instant, la LNH est concentrée à faire des petits pas en Chine et en donner pour leur agent aux partisans présents à Shanghai et Pékin.

«Ce sera très amusant, surtout pour les personnes qui n’ont jamais vécu ça avant, a dit l’attaquant des Kings Tanner Pearson. Peut-être que ça va créer quelque chose de bien en Chine.»