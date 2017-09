L’attaquant des Maple Leafs de Toronto Joffrey Lupul s’est excusé publiquement concernant des commentaires écrits récemment sur les réseaux sociaux.

Lupul s’est adressé aux gens sur Twitter, mercredi, prenant la parole pour une première fois depuis dimanche, lorsqu’il a affirmé qu’il était assez en santé pour jouer au hockey même s’il avait échoué son examen médical.

Lupul a indiqué qu’il avait répondu à certains commentaires négatifs sur le réseau social Instagram et que c’était inapproprié de sa part. Il a ajouté qu’il n’avait pas été en mesure de jouer au hockey depuis un an et demi et que c’était très difficile pour lui.

Lupul s’est excusé auprès des médias, des partisans, de l’organisation des Maple Leafs et de ses coéquipiers et il espère retourner sur la patinoire un jour.

L’attaquant de 33 ans avait d’abord partagé une photo sur son compte Instagram, dimanche. Sous la photo, il avait écrit que les docteurs de l’équipe avaient faussé les résultats de ses tests.

Lupul a supprimé ses commentaires quelques instants après les avoir écrits.