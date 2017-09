MONTRÉAL — Voici cinq moments marquants du match de mercredi soir au Centre Bell entre les Capitals de Washington et le Canadien de Montréal.

Un but trop facile

Evgeny Kuznetsov a profité d’une pénalité mineure à Artturi Lehkonen, mais aussi de l’inertie des défenseurs Jordie Benn et Mark Streit, pour marquer le premier but du match, tôt en première période. Kuznetsov s’est présenté en possession de la rondelle à la ligne bleue et s’est aisément faufilé entre les deux arrières du Tricolore avant de glisser le disque entre les jambières de Carey Price.

Gracieuseté de Davidson

En voulant bien faire, le défenseur Brandon Davidson a aidé les Capitals à doubler leur avance lors d’une autre supériorité numérique en milieu de premier vingt. Davidson s’affairait à couvrir Evgeny Kuznetsov, qui fonçait vers le filet de Carey Price, quand il a fait dévier une tentative de passe de Jakub Vrana dans la partie supérieure gauche du filet.

Hudon marque et fait ping!

Après avoir laissé filer une supériorité numérique de deux hommes pendant 28 secondes au début de la période médiane, le Canadien a profité de la deuxième pénalité pour finalement s’inscrire à la marque. Posté dans l’enclave, l’Almatois a reçu une jolie passe en diagonale du jeune Victor Mete et a décoché un tir sur réception qui a déjoué Philipp Grubauer au-dessus de la mitaine, dans la partie supérieure gauche. Quelque trois minutes plus tard, Hudon a presque fait 2-2. Après avoir servi une magistrale feinte à l’endroit du défenseur Jyrki Jokipakka, Hudon a vu son vif tir des poignets frapper le poteau à la gauche de Grubauer.

Le Canadien joue au Tic-Tac-Toe!

L’avantage numérique du Canadien a frappé pour la deuxième fois du match, en milieu de deuxième période, et lui a permis de ramener les deux formations à la case de départ. Réunis depuis le début du camp d’entraînement, Jonathan Drouin, Ales Hemsky et Max Pacioretty ont uni leurs efforts pour marquer un but de toute beauté. Drouin a d’abord passé le disque à Hemsky, posté à l’égalité de la ligne rouge, à la droite de Pheonix Copley. Hemsky a ensuite montré qu’il avait du doigté en faisant une passe en parallèle qu’il a soulevée tout juste au-dessus du bâton du défenseur Brooks Orpik, en direction de Pacioretty. Le capitaine du Canadien n’avait plus qu’à loger le disque dans une cage béante.

Smith-Pelly vient hanter le CH

Alors que les deux équipes semblaient se diriger vers une période de prolongation, Devante Smith-Pelly est venu hanter ses anciens coéquipiers. L’attaquant n’a pas inscrit le but de l’année, mais il était bien posté pour tromper la vigilance de Charlie Lindgren, arrivé en relève à mi-chemin au deuxième tiers. Le défenseur des Capitals Connor Hobbs a décoché un tir des poignets de la pointe, que Smith-Pelly a redirigé. La rondelle a virevolté dans les airs avant d’aboutir derrière Lindgren et au-delà de la ligne rouge pour procurer une avance de 3-2 aux visiteurs.