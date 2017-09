SAN DIEGO — Les Padres de San Diego ont accordé une prolongation de contrat de deux saisons et six millions $ US au lanceur gaucher Clayton Richard.

Âgé de 34 ans, Richard est le joueur le plus âgé présentement chez les Padres. Son nouveau contrat arrivera à échéance au terme de la saison 2019.

Richard a compilé un dossier de 7-14 cette saison, avec une moyenne de 4,82. Il a oeuvré pendant 185 manches.