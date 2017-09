OAKLAND, Calif. — Le champion des mi-lourds Andre Ward se retire de la boxe avec sa fiche toujours vierge parce qu’il n’a plus le désir de se battre.

Le boxeur de 33 ans a émis un communiqué, jeudi, dont le titre est «Mission accomplie». Il y indique que son corps ne peut plus endurer les rigueurs du sport et qu’il ne devrait plus se battre s’il ne peut pas donner tout ce qu’il a.

Ward a remporté ses 32 combats, dont 16 par mise hors de combat, en plus d’une médaille d’or aux Jeux olympiques d’Athènes, en 2004.

En 2009, il avait remporté le titre des super moyens de la World Boxing Association (WBA) avant d’unifier les titres de la division en 2011.

Passé chez les mi-lourds, il avait ravi les titres de la WBA, de la World Boxing Organization (WBO) et de l’International Boxing Federation (IBF) au Russe Sergey Kovalev par décision unanime en 2016, avant de lui passer le K.-O. au huitième round du combat revanche, en juin dernier.