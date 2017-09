SHANGHAI — Les Kings de Los Angeles ont remporté le premier match préparatoire présenté en Chine, jeudi, triomphant des Canucks de Vancouver par la marque de 5-2.

Les deux équipes ont offert une entrée en matière rapide et physique aux spectacteurs chinois, écopant de 17 pénalités, qui ont donné lieu à de nombreux avantages numériques.

Tanner Pearson a marqué deux fois pour les vainqueurs, tandis qu’Alec Martinez et Jeff Carter ont tous deux récolté un but et une aide.

La LNH avait prévu quelques explications avant la rencontre pour ces spectateurs peu habitués au hockey. Un annonceur a sauté sur la glace tandis que Fin, la mascotte des Canucks, et Bailey, son vis-à-vis des Kings, ont imité quelques infractions.

Un dragon d’or chinois s’est ensuite amené sur la patinoire, animé par sept patineurs. De jeunes Chinois en uniforme de hockey se sont joints aux joueurs de la LNH pendant l’interprétation de l’hymne national chinois.