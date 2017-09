MONTRÉAL — Ce sont les Cardinals de St. Louis qui rendront visite aux Blue Jays la saison prochaine pour la série de deux matchs préparatoires que la formation torontoise disputera pour une cinquième année d’affilée au Stade olympique.

L’information, d’abord divulguée par le journaliste indépendant Norman Marshall il y a quelques semaines, a été confirmée à La Presse canadienne par une personne proche du dossier.

Contrairement aux quatre années passées, les deux rencontres n’auront pas lieu les week-ends. Comme le Baseball majeur lance de façon simultanée la saison des 30 clubs le jeudi 29 mars, ces deux rencontres en sol montréalais seront dipsutées les lundi 26 et mardi 27 mars.

«Je ne pense pas que ça représente une embûche pour nous. Peut-être que la foule sera différente: ce sera peut-être davantage corporatif que familial, avait affirmé Jacques Aubé, directeur général d’evenko, promoteur de ces rencontres, lors de la visite des Pirates de Pittsburgh au printemps dernier. Mais je ne vois pas pourquoi l’engouement changerait. (…) On va atteindre de bons chiffres même si c’est lundi ou mardi. On fait des shows à tous les jours de la semaine; je ne crains pas ça. Je ne vois pas la difficulté à ce niveau-là.»

Evenko n’a pas retourné les appels de La Presse canadienne.

La visite des Cards, un club de la section Centrale, est rendue possible puisque l’équipe amorcera sa saison contre les Mets de New York. Les Blue Jays accueilleront quant à eux les Yankees de New York pour amorcer le calendrier 2018.

L’an dernier, la série de deux matchs contre les Pirates a attiré 95 382 spectateurs au Stade olympique. En 2016, ce sont plus de de 106 000 spectateurs qui avaient franchi les tourniquets pour voir les Red Sox de Boston disputer la victoire aux Jays. Lors des deux premières éditions de ces séries de la Ligue des Pamplemousses, ce sont plus de 95 000 spectateurs qui s’étaient rendus au Stade olympique.