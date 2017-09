ANAHEIM, Calif. — L’arrêt-court Francisco Lindor a cogné un circuit et les Indians de Cleveland ont signé une 27e victoire en 28 rencontres en venant à bout des Angels de Los Angeles par la marque de 4-1, jeudi.

Le record des Ligues majeures pour la plus longue série de victoires avec une seule défaite est de 29, établi par les Grays de Providence en 1884.

Après avoir frappé un circuit de deux points la veille, Lindor est revenu à la charge avec une longue balle de trois points face à Parker Bridwell (8-3) en cinquième manche, jeudi. Il s’agissait de son 32e circuit cette saison.

Les Indians ont maintenant gagné leurs 11 derniers matchs face aux Angels, qui ont encaissé une quatrième défaite en cinq sorties alors qu’ils tentent de rattraper les Twins du Minnesota dans la course pour le match du quatrième as.

Danny Salazar était le lanceur partant des Indians, qui souhaitaient évaluer s’il pouvait être une option intéressante comme releveur pendant les séries. Salazar a oeuvré pendant deux manches et deux tiers et il a accordé un point, deux coups sûrs et trois buts sur balles.

La victoire est allée au dossier de Zack McAllister (2-2), qui a lancé pendant une manche et un tiers. Tyler Olson a blanchi les Angels en neuvième et a enregistré un premier sauvetage en carrière.